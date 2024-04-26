Ситуація щодо російського вторгнення на 26.04.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 26.04.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 463930 (+950) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7262 (+7) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 13957 (+15) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 11867 (+31) од;
- РСЗВ / MLRS – 1049 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 772 (+0) од;
- літаків / aircraft – 348 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 9461 (+12);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2119 (+1);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 15984 (+35) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1962 (+16).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!