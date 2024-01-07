 Міністру Сольському в суді було обрано запобіжний захід. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
26 квітня 2024, 11:50

Міністру Сольському в суді було обрано запобіжний захід

На засіданні вищого антикорупційного суду був призначений запобіжний захід для міністра аграрної політики України, Миколи Сольського. Він був відправлений під варту, але має можливість внести заставу у розмірі 75 мільйонів гривень. Про це йдеться у матеріалі ВАКС із записом трансляції судового засідання.

📢«Суд постановив застосувати до Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня 2024 року включно з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн 700 тисяч гривень, яка може буде внесена або самим підозрюваним, або іншою особою», – зазначається в судовій постанові.

📌У разі, якщо буде внесена призначена застава, на Сольського будуть покладені наступні процесуальні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
  • не залишати межі Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;
  • здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Прокурори клопотали про встановлення застави у розмірі понад 200 мільйонів гривень, але рішення суду було більш лояльним.

📅Нагадаємо, що 23 квітня повідомили про підозру одному з діючих міністрів у справі, що стосувалась заволодіння державною землею на значну суму в 291 млн гривень та ще однією ділянкою на 190 млн гривень. ЗМІ відразу повідомили, що цей міністр – Сольський. Сам міністр відразу зробив заяву, що це стосується періоду його адвокатської діяльності з 2017 по 2018 рік. Він також написав заяву про відставку.

Джерело: "Вищий антикорупційний суд"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: