Міністру Сольському в суді було обрано запобіжний захід

26 квітня 2024, 11:50

На засіданні вищого антикорупційного суду був призначений запобіжний захід для міністра аграрної політики України, Миколи Сольського. Він був відправлений під варту, але має можливість внести заставу у розмірі 75 мільйонів гривень. Про це йдеться у матеріалі ВАКС із записом трансляції судового засідання.

📢«Суд постановив застосувати до Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня 2024 року включно з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн 700 тисяч гривень, яка може буде внесена або самим підозрюваним, або іншою особою», – зазначається в судовій постанові.

📌У разі, якщо буде внесена призначена застава, на Сольського будуть покладені наступні процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

не залишати межі Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Прокурори клопотали про встановлення застави у розмірі понад 200 мільйонів гривень, але рішення суду було більш лояльним.

📅Нагадаємо, що 23 квітня повідомили про підозру одному з діючих міністрів у справі, що стосувалась заволодіння державною землею на значну суму в 291 млн гривень та ще однією ділянкою на 190 млн гривень. ЗМІ відразу повідомили, що цей міністр – Сольський. Сам міністр відразу зробив заяву, що це стосується періоду його адвокатської діяльності з 2017 по 2018 рік. Він також написав заяву про відставку.