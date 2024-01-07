Україна у Брюсселі підписала безпекові угоди з ЄС, Литвою та Естонією

27 червня 2024, 17:54

Під час свого візиту до Брюсселя, Володимир Зеленський підписав низку безпекових угод із ЄС, Естонією та Литвою. Про це повідомила пресслужба президента України в четвер, 27 червня.

📢«У Брюсселі Президент Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель і Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали Спільні безпекові зобов’язання між Україною та ЄС. Ці домовленості вперше закріплюють багатосторонні довгострокові зобов’язання всіх 27 держав – членів ЄС надавати Україні широку підтримку в усіх ключових сферах: військову, фінансову, гуманітарну та політичну допомогу впродовж десяти років», – йдеться на сайті глави держави.

Документ також зафіксував довгострокові зобов’язання щодо підтримки України до моменту її вступу в ЄС.

📢«Підтверджується готовність усіх держав-членів посилювати санкції ЄС проти рф, боротися зі спробами їх обійти, а також співпрацювати в протидії гібридним та кіберзагрозам і забезпеченні вільного судноплавства в Чорному та Азовському морях. Ідеться, зокрема, про відкриття Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві та співпрацю між нашою державою та Євросоюзом у галузі оборонних індустрій», – додали в Офісі президента.

Уперше в документі, підписаному ЄС із третьою країною, передбачений відповідний консультаційний механізм у разі можливої майбутньої агресії (протягом 24 годин).

Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку від Естонії підписала прем'єр-міністр Кая Каллас, а від Литви — президент Гітанас Науседа.

Естонія надасть Україні оборонну допомогу на суму понад 100 млн євро у 2024 році та продовжуватиме різнобічну підтримку впродовж десятирічного терміну дії документа. Естонський уряд виділятиме щонайменше 0,25% ВВП щороку впродовж 2024-2027 років на військову підтримку нашої країни. Естонія першою запропонувала фіксацію відсотка ВВП на підтримку України у двосторонніх безпекових угодах.

Документ також закріплює окремі компоненти довгострокової військової допомоги Україні, зокрема щодо типів озброєння, які надає Естонія, а саме: артилерія (гаубиці 122-мм та 155-мм калібру), протитанкові ракетні комплекси, ракети й міни, гвинтівки Carl Gustaf, гранатомети, безпілотні системи та засоби РЕБ.

Литва прагнутиме щорічно надавати Україні підтримку у сфері безпеки та оборони в розмірі 0,25% ВВП.

📅Нагадаємо, що сукупно Україна уклала вже 20 двосторонніх безпекових угод на виконання положень Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року. Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією та Литвою.