Марка Рютте обрано новим Генсеком НАТО

26 червня 2024, 17:42

Марка Рютте затверджено на посаді Генерального секретаря НАТО. Про це повідомляє Альянс у своїй заяві. Північноатлантична рада в середу ухвалила рішення про призначення прем'єр-міністра Нідерландів, який іде у відставку, на посаду наступного Генсека НАТО.

📢«У середу, 26 червня 2024 року, Північноатлантична рада вирішила призначити прем'єра Нідерландів Марка Рютте наступним Генсеком НАТО після Єнса Столтенберга. Рютте візьме на себе обов'язки Генсека з 1 жовтня 2024 року, коли термін повноважень Столтенберга завершиться після 10 років роботи на чолі Альянсу», – повідомляється у пресрелізі.

Єнс Столтенберг привітав обраного Марка Рютте як свого наступника через соціальну мережу Х (колишній Twitter), зазначивши:

📢«Я тепло вітаю вибір союзників по НАТО на користь Марка Рютте як мого наступника. Марк — справжній трансатлантик, сильний лідер і людина, здатна дійти консенсусу. Я бажаю йому всіляких успіхів, оскільки ми продовжуємо зміцнювати НАТО. Я знаю, що залишаю НАТО у надійних руках».

Термін повноважень нинішнього глави Альянсу Столтенберга спливає у жовтні 2024 року, він обіймає посаду з 2014 року. Офіційних виборів Генсека НАТО не передбачено, Альянс призначає його на основі консенсусу всіх країн-членів.

📅Раніше, 18 червня, ЗМІ повідомили, що президент Румунії Клаус Йоганніс, який був претендентом на посаду Генсека НАТО, найближчим часом зніме свою кандидатуру на користь очільника уряду Нідерландів Марка Рютте.