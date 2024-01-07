Нафтогаз отримав 11 млрд чистого прибутку за перший квартал поточного року

27 червня 2024, 17:22

Група «Нафтогаз» значно покращила свої фінансові показники. Чистий прибуток компанії у першому кварталі 2024 року склав 10,9 млрд грн, що є значним прогресом порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли було зафіксовано чистий збиток у розмірі 1,4 млрд грн. Про це повідомила пресслужба компанії у четвер, 27 червня.

📈Консолідований операційний прибуток «Нафтогазу» за перший квартал 2024 року склав 12,4 млрд грн. Для порівняння, за аналогічний період минулого року цей показник становив 3,4 млрд грн.

📢«У I кварталі 2024 року ми покращили фінансовий результат і материнської компанії групи — Нафтогаз України. Вона отримала чистий прибуток у розмірі 8,1 млрд грн, що на 0,4 млрд більше, ніж за аналогічний період 2023 року», – зазначив голова НАК Олексій Чернишов.

📊За період з січня по березень 2024 року "Нафтогаз" сплатив до державного бюджету податків на суму 18,2 млрд грн, що становить 6% усіх платежів, контрольованих Державною податковою службою України.

📅Нагадаємо, в Україні нещодавно запустили нову газову свердловину, яка забезпечує видобуток 280 тисяч кубометрів газу на добу.