На Закарпатті запроваджено нові режимні обмеження – ДПСУ

У прикордонній зоні Закарпаття вводяться додаткові обмеження, про що повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби в середу, 26 червня.
Обмеження стосуватимуться прикордонної смуги, що охоплює території Ставненської, Костринської, Великоберезнянської, Дубриницько-Малоберезнянської, Оноківської, Холмківської, Сюртівської та Чопської громад Ужгородського району.
Такі заходи спрямовані на посилення охорони державного кордону, контроль за дотриманням прикордонного режиму та запобігання правопорушенням.
Відповідно, у межах прикордонної смуги зазначених територіальних громад забороняється:
❌ Перебування осіб та провадження робіт поза межами населених пунктів, перебування осіб і транспортних засобів на дорогах, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, а також рух ними у темний час доби — з 22.00 до 05.00. Обмеження не стосуються доріг, що забезпечують пересування між населеними пунктами або до пунктів пропуску через державний кордон.
❌ Зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками, якщо це не пов’язано з технічними несправностями.
❌ Перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів.
❌ Використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та на транспортних засобах спеціалізованого призначення або зареєстрованих у встановленому порядку.
❌ Використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.
Обмеження діятимуть до завершення правового режиму воєнного стану в Україні.
📅Нагадаємо, наприкінці травня семеро порушників прорвали загороджувальну сітку, щоб перетнути річку Тиса, втекти з України та незаконно потрапити до сусідньої країни.
За даними ДПСУ, найбільше українців призовного віку гине саме при спробі переплисти Тису на Закарпатті для втечі з України.