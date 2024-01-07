На Закарпатті запроваджено нові режимні обмеження – ДПСУ

26 червня 2024, 15:00

У прикордонній зоні Закарпаття вводяться додаткові обмеження, про що повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби в середу, 26 червня.

Обмеження стосуватимуться прикордонної смуги, що охоплює території Ставненської, Костринської, Великоберезнянської, Дубриницько-Малоберезнянської, Оноківської, Холмківської, Сюртівської та Чопської громад Ужгородського району.

Такі заходи спрямовані на посилення охорони державного кордону, контроль за дотриманням прикордонного режиму та запобігання правопорушенням.

Відповідно, у межах прикордонної смуги зазначених територіальних громад забороняється:

❌ Перебування осіб та провадження робіт поза межами населених пунктів, перебування осіб і транспортних засобів на дорогах, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, а також рух ними у темний час доби — з 22.00 до 05.00. Обмеження не стосуються доріг, що забезпечують пересування між населеними пунктами або до пунктів пропуску через державний кордон.

❌ Зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками, якщо це не пов’язано з технічними несправностями.

❌ Перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів.

❌ Використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та на транспортних засобах спеціалізованого призначення або зареєстрованих у встановленому порядку.

❌ Використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.

Обмеження діятимуть до завершення правового режиму воєнного стану в Україні.

📅Нагадаємо, наприкінці травня семеро порушників прорвали загороджувальну сітку, щоб перетнути річку Тиса, втекти з України та незаконно потрапити до сусідньої країни.

За даними ДПСУ, найбільше українців призовного віку гине саме при спробі переплисти Тису на Закарпатті для втечі з України.