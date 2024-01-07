На Херсонщині під російською дроновою атакою опинилась авто «швидкої» та житловий будинок

27 червня 2024, 20:16

У четвер, 27 червня, російські війська знову завдали ударів дронами по селищу Нововоронцовка у Бериславському районі Херсонської області. Як повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, ворожі снаряди пошкодили машину швидкої допомоги.

📢«Російські окупанти продовжують атакувати дронами-камікадзе Нововоронцовку. Внаслідок одного з ворожих ударів механічних пошкоджень отримала карета швидкої. Медики не постраждали», – йдеться у повідомленні.

Крім того, загарбники влучили у цивільний автомобіль, внаслідок чого поранення отримав водій транспортного засобу.

У селищі Золота Балка росіяни вдарили по будинку, внаслідок чого постраждав 72-річний чоловік. Він знаходився на подвір'ї свого будинку та отримав вибухову травму, уламкові поранення черева, паху та плеча. Постраждалого в стані середньої тяжкості доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

📅Нагадаємо, що 24 червня росія кілька разів обстріляла село Степанівка у Херсонському районі, в результаті чого одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення.