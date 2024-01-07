 На енергооб’єкті у Києві стався вибух – Кличко. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
27 червня 2024, 20:06

На енергооб’єкті у Києві стався вибух – Кличко

У Шевченківському районі Києва на одному з енергооб'єктів стався вибух та пожежа, повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі в четвер, 27 червня.

📢«У Києві в Шевченківському районі на енергообʼєкті стався вибух і пожежа. Всі служби прямують на місце», – зазначив Кличко.

Згодом він уточнив, що на трансформаторній підстанції сталося коротке замикання, що призвело до задимлення.

📢«Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає. Екстрені служби на місці», – додав мер.

📅Нагадаємо, що 15 червня вогнеборці в Київській області ліквідували пожежу на підприємстві, що виникла через повітряну атаку росіян та тривала три доби.

Джерело: "Мер Києва"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: