На енергооб’єкті у Києві стався вибух – Кличко

27 червня 2024, 20:06

У Шевченківському районі Києва на одному з енергооб'єктів стався вибух та пожежа, повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі в четвер, 27 червня.

📢«У Києві в Шевченківському районі на енергообʼєкті стався вибух і пожежа. Всі служби прямують на місце», – зазначив Кличко.

Згодом він уточнив, що на трансформаторній підстанції сталося коротке замикання, що призвело до задимлення.

📢«Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає. Екстрені служби на місці», – додав мер.

📅Нагадаємо, що 15 червня вогнеборці в Київській області ліквідували пожежу на підприємстві, що виникла через повітряну атаку росіян та тривала три доби.