 У ніч на 27 червня 2024 року знищено 28 повітряних цілей: 5 ракет та 23 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
27 червня 2024, 09:05

У ніч на 27 червня 2024 року знищено 28 повітряних цілей: 5 ракет та 23 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БпЛА типу «Shahed».

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До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

❗️Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл. — рф);
  • 4 крилаті ракети «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області – рф);
  • 23 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – рф).

💥 В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:

  • 4 крилаті ракети «Калібр»;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
  • 23 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136».
Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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