У ніч на 27 червня 2024 року знищено 28 повітряних цілей: 5 ракет та 23 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БпЛА типу «Shahed».
До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
❗️Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл. — рф);
- 4 крилаті ракети «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області – рф);
- 23 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – рф).
💥 В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:
- 4 крилаті ракети «Калібр»;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
- 23 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136».