НАБУ провели обшук у колишнього заступника Офісу президента Кирила Тимошенка

27 червня 2024, 20:31

Увечері в четвер, 27 червня, співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки у колишнього заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка. Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

Згідно з інформацією видання, Кирило Тимошенко перебуває в автомобілі, оточеному детективами НАБУ. Справа, яку ведуть слідчі, попередньо стосується зливу інформації з НАБУ.

📢«Сенсація скасовується! Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку. Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає», – згодом повідомив Тимошенко на своєму Телеграм-каналі.

Раніше низка телеграм-каналів повідомила про затримання ексчиновника біля ресторану "Ішак" на Кловському узвозі, але цю інформацію спростували в НАБУ, заявивши, що наразі тривають слідчі дії.

📅Нагадаємо, 18 червня НАБУ порушило кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. А 22 травня САП підтвердила, що проводить обшуки в НАБУ через витік інформації.