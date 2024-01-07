Для України від Чехії буде виділено майже €35 млн на закупівлю боєприпасів

27 червня 2024, 19:02

Чехія виділить майже 866 млн крон (34,7 млн євро) на свій проєкт із постачання артилерійських боєприпасів до України, заявив прем'єр-міністр Петро Фіала на пресконференції перед вильотом до Брюсселя на засідання Європейської ради, повідомляє Radio Prague International у четвер, 27 червня.

За словами прем'єра, ці кошти будуть спрямовані на придбання боєприпасів у чеської компанії STV Group.

До снарядної ініціативи Чехії вже приєдналися 18 країн, з яких 15 пообіцяли фінансування проєкту, уточнила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова. У вівторок Петро Фіала повідомив, що перша партія боєприпасів вже прибула до України.

Як зазначає Ceske Noviny, Яна Чорнохова уточнила, що йдеться про орієнтовно 50 000 снарядів. Чехія співпрацювала з Німеччиною щодо доставки цієї партії, і це перша частина з 180 000 одиниць боєприпасів, які фінансуються коштом частини німецького внеску.

За словами Фіали, десятки тисяч одиниць боєприпасів регулярно доставлятимуться в Україну щомісяця, щоб до кінця року поставити до 500 000 одиниць. Зазначається, що ця кількість вже повністю фінансово забезпечена.

📢«Чеська Республіка поставила собі за мету отримувати боєприпаси в країнах, які можуть навіть іноді бути країнами так званих множинних азимутів, вони не хочуть чітко профілювати себе як такі, що стоять на тій чи іншій стороні.З іншого боку, в цих країнах є можливості надати боєприпаси на користь України», – зауважила Чернохова.

📅Раніше в Празі було зазначено, що ЗСУ зможуть отримувати від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру (155 мм) щомісяця. Перші снаряди тоді обіцяли надати вже у червні цього року.

У квітні повідомлялося, що Чехія знайшла для України понад 1 млн вкрай необхідних снарядів, переважно калібру 155 мм. На початку травня у Чехії наголосили, що було зібрано грошей на 500 тисяч снарядів для України.