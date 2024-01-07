Який розмір компенсації виплачується роботодавцям за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю?

27 червня 2024, 16:58

Порядок надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2023 року № 893, яка набрала чинності 29 серпня 2023 року.

Компенсація виплачується в розмірі фактичних витрат роботодавця за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю, але не вище граничного розміру компенсації.

Граничний розмір компенсації не може перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається рішення про її надання, для осіб з інвалідністю І групи, та 10 розмірів мінімальної заробітної плати – для осіб з інвалідністю II групи.

Станом на 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати складає 7100 грн. Відповідно у 2024 році граничний розмір компенсації щодо робочого місця для особи з інвалідністю І групи складатиме до 106,5 тис. грн, щодо робочого місця для особи з інвалідністю II групи – до 71 тис. грн.

📌Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2023 № 893 за 👉 посиланням;

Звертайтесь до фахівців центру зайнятості за номерами гарячих ліній :

📞098-875-48-95, 099-491-20-86;

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