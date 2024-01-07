США готуються евакуювати американців із Лівану – ЗМІ

28 червня 2024, 21:13

Сполучені Штати готуються до можливого евакуаційного плану для своїх громадян у Лівані через ймовірне загострення конфлікту між Ізраїлем та ліванським угрупованням Хезболла. Як повідомляє телеканал NBC News, посилаючись на свої джерела, відповідні заходи розпочалися.

26 червня до Середземного моря прибув десантний корабель USS Wasp разом з морськими піхотинцями з 24-го експедиційного підрозділу. Вони мають бути стримуючим фактором у разі можливої регіональної ескалації.

США дедалі більше занепокоєні можливістю наземного наступу Ізраїлю на Ліван у найближчі тижні. Попри тиск з боку Вашингтона, Тель-Авів наполягає на рішучих діях проти Хезболли в Лівані. Ізраїль планує створити буферну зону біля кордону, яка охоплюватиме близько 15 квадратних кілометрів.

Американські чиновники зазначають, що США ведуть переговори з найближчими союзниками для координації евакуації та будь-яких коаліційних військових операцій.

У 2006 році США евакуювали 15 тисяч людей з Лівану під час війни між Ізраїлем та Хезболлою. Станом на 2022 рік, у Лівані проживало 86 тисяч американців.

ЗМІ зазначають, що війна між Ізраїлем та Хезболлою може розпочатися вже в найближчі тижні, якщо не буде досягнуто угоди щодо припинення вогню в Газі.

Раніше в МЗС Ізраїля заявили про «наближення моменту» оголошення повномасштабної війни проти Хезболли.