Офіційно підтверджено ураження російського центру космічного зв’язку в окупованому Криму

28 червня 2024, 20:53

У період з 22 по 28 червня Сили оборони України завдали удару по російському Центру космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України в п'ятницю, 28 червня.

Відомство зазначило, що українським військовим вдалося вразити російський Центр космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму, який відіграє ключову роль у системі супутникового зв'язку та навігації для російських сил.

❗Це перше офіційне підтвердження удару по цьому об'єкту.

Окрім того, було знищено зенітно-ракетний комплекс «Оса», призначений для прикриття сил та засобів військ рф у всіх видах бойових дій. Також знищено штурмовий літак Су-25 і дві реактивні системи залпового вогню «Град» БМ-21.

📅Як раніше повідомлялося, вночі 24 червня в Криму було уражено Центр космічного зв’язку російських окупантів, що стало другим ударом по ворожій космічній інфраструктурі рф. У мережі з'явилися супутникові знімки з наслідками ударів по військовому об’єкту під Євпаторією.