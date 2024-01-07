Кабінет міністрів України призначив нового голову ДСНС України

28 червня 2024, 14:29

Кабінет міністрів України призначив Андрія Даника новим головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це в п’ятницю, 28 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

📢«Кабінетом міністрів призначено Даника Андрія Миколайовича головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій», – написав Мельничук.

📌Андрій Даник з лютого 2024 року обіймав посаду тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС, а з вересня 2023 року працював заступником голови цієї служби. До цього, з січня 2020 року, він очолював Головне управління ДСНС у Черкаській області, а з 1998 року працював на різних посадах в органах ДСНС на Донеччині.

📅Зазначимо, що з лютого 2022 року до серпня 2023 року головою ДСНС був Сергій Крук. Тоді у відомстві провели внутрішню перевірку, за результатами якої обіцяли прийняти додаткові кадрові рішення.