Ракетний удар по Дніпру: росіяни вбили людину, багато поранених

28 червня 2024, 20:42

Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Про це в п'ятницю, 28 червня, повідомили в ДСНС України та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

📢«Станом на 19:45 відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених. На жаль, жертв може бути більше. Рятувальники розбирають завали», – написав він.

Клименко також зазначив, що у квартирах залишаються заблоковані люди. Одного чоловіка рятувальники визволили з автомобіля, який був засипаний уламками пошкодженого будинку.

📢«Постраждалим надається необхідна допомога», – додав міністр.

Пізніше пресслужба ДСНС уточнила, що внаслідок удару по житловій багатоповерхівці загинула одна людина, шість осіб постраждали, серед них одна дитина. Одну людину вдалося врятувати. Роботи тривають.

📅Нагадаємо, ввечері 28 червня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, пошкодивши дев'ятиповерховий будинок.

4 червня війська рф атакували Дніпро ракетами. Тоді, внаслідок падіння уламків збитих цілей, поранення отримали шестеро людей, серед яких діти.