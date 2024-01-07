До Києва з офіційним візитом прибула президентка Словенії

28 червня 2024, 14:07

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар прибула до Києва з офіційним візитом, де зустрілася з шостим президентом України Володимиром Зеленським. Про це було повідомлено на офіційній сторінці Зеленського у Facebook у п’ятницю, 28 червня.

Зеленський підкреслив символічність цього візиту, який відбувся у День Конституції України.

📢«Поінформував про роботу з підготовки другого Саміту миру – готуємо групи країн щодо пунктів Формули миру. Ми маємо разом – усі, хто справді хоче миру, – розробити плани дій щодо всіх безпекових аспектів, які були порушені росією. Ми не хочемо затягувати цю війну та маємо якнайшвидше прийти до справедливого миру», – зазначив він.

Шостий президент України висловив подяку за підтримку та нещодавній пакет допомоги від Словенії.

Крім того, в Офісі Президента повідомили, що під час візиту Зеленський і Пірц Мусар вшанували пам’ять захисників і захисниць України. Воїни почесної варти встановили вінки від глав держав до Стіни пам’яті загиблих за Україну на Михайлівській площі в Києві.

📅Нагадаємо, у червні стало відомо, що Словенія передала Україні партію бронетехніки та дронів, а також долучилася до чеської ініціативи щодо спільних закупівель снарядів для України.