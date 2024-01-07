путін подарував лімузин Кім Чен Ину, який містить запчастини з Південної Кореї

28 червня 2024, 21:06

Російський формальний лідер путін під час свого візиту до Північної Кореї 19 червня подарував диктатору КНДР Кім Чен Ину лімузин «російської» фірми «Aurus». Ця автівка містить запчастини, виготовлені у Південній Кореї. Про це повідомило агентство Reuters у п'ятницю, 28 червня.

За даними агентства, з 2018 до 2023 року росія імпортувала обладнання та компоненти для виробництва автомобілів та мотоциклів «Aurus» на суму не менш як 34 мільйони доларів.

Запчастини для «Aurus» продовжували надходити з-за кордону навіть після повномасштабного вторгнення росії в Україну. З лютого 2022 року було імпортовано товарів на суму майже 16 мільйонів доларів, з яких 5 мільйонів доларів становили постачання з Південної Кореї. Виробник автомобілів потрапив під санкції США лише у лютому 2024 року.

Південнокорейські компанії є одними з найбільших постачальників комплектуючих для «Aurus». Серед них виробник промислового обладнання Kyungki Industrial, виробник автомобільних деталей BYT та постачальник акумуляторів Enertech International. Представник Kyungki Industrial підтвердив, що компанія постачала та продовжує постачати запчастини для «Aurus».

Для довідки: виробництво седанів «Aurus» розпочалося у Татарстані у 2021 році. «Aurus Senat», стилізований у ретро-стилі радянського лімузина ЗІЛ, є офіційним президентським автомобілем росії та використовувався путіним під час його інавгурацій у 2018 та 2024 роках. Всього компанія виробляє чотири моделі автомобілів.

Відомо, що путін подарував Кім Чен Ину два автомобілі «Aurus»: перший під час візиту Кіма до росії в лютому, а другий під час свого візиту до КНДР у червні.