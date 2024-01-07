По Одещині росіяни завдали удар балістикою, загорілося поле з врожаєм

28 червня 2024, 14:21

У п'ятницю, 28 червня, опівдні, російські загарбники завдали удару балістичною ракетою по Одещині, внаслідок чого загорілося пшеничне поле. Про це повідомили в Силах оборони Півдня України в Telegram.

Згідно з повідомленням, ймовірно, було застосовано ракету «Іскандер-М» з касетним зарядом.

📢«Внаслідок влучання зайнялось пшеничне поле. Пожежу ліквідовують. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки уточнюються», – йдеться в заяві.

Додамо, що повітряна тривога на Одещині тривала майже дві з половиною години.

📅Нагадаємо, 24 червня вранці в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, після чого виникла пожежа. Внаслідок ракетного удару по Одесі було поранено четверо людей.