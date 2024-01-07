 По Одещині росіяни завдали удар балістикою, загорілося поле з врожаєм. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
28 червня 2024, 14:21

По Одещині росіяни завдали удар балістикою, загорілося поле з врожаєм

У п'ятницю, 28 червня, опівдні, російські загарбники завдали удару балістичною ракетою по Одещині, внаслідок чого загорілося пшеничне поле. Про це повідомили в Силах оборони Півдня України в Telegram.

Згідно з повідомленням, ймовірно, було застосовано ракету «Іскандер-М» з касетним зарядом.

📢«Внаслідок влучання зайнялось пшеничне поле. Пожежу ліквідовують. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки уточнюються», – йдеться в заяві.

Додамо, що повітряна тривога на Одещині тривала майже дві з половиною години.

📅Нагадаємо, 24 червня вранці в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, після чого виникла пожежа. Внаслідок ракетного удару по Одесі було поранено четверо людей.

Джерело: "Сили оборони Півдня України"
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