 Зруйновано станцію радіаційного моніторингу біля ЗАЕС – МАГАТЕ. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство / Події
28 червня 2024, 13:56

Зруйновано станцію радіаційного моніторингу біля ЗАЕС – МАГАТЕ

На тимчасово окупованій території Запорізької області сталася пожежа на станції зовнішнього радіаційного моніторингу неподалік від Запорізької АЕС. Як заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, внаслідок цієї пожежі станція була зруйнована.

📢«ЗАЕС повідомила групу експертів МАГАТЕ на місці, що зв’язок із цією станцією моніторингу, розташованою приблизно за 16 кілометрів на південний захід від АЕС, утрачено в понеділок вдень (24 червня, — ред.). Через ситуацію з безпекою команда не змогла отримати доступ до місця, щоб підтвердити пошкодження», - наголошується в заяві.

МАГАТЕ підкреслило важливість функціонування зовнішнього обладнання радіаційного моніторингу для ядерної безпеки в усьому світі.

📢«Ці системи важливі для безперервного моніторингу рівнів радіації та, у разі надзвичайної ситуації, для швидкої оцінки поточного та потенційного радіологічного впливу та того, які захисні заходи можуть знадобитися вжити», - додали в МАГАТЕ.

Гроссі зазначив, що втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС, але підкреслив, що це є частиною поступового погіршення заходів безпеки під час війни.

📅Нагадаємо, 14 червня експерти МАГАТЕ повідомили, що чули вибухи, зокрема поблизу станції, протягом кількох днів.

Джерело: "МАГАТЕ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: