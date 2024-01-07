Зруйновано станцію радіаційного моніторингу біля ЗАЕС – МАГАТЕ

28 червня 2024, 13:56

На тимчасово окупованій території Запорізької області сталася пожежа на станції зовнішнього радіаційного моніторингу неподалік від Запорізької АЕС. Як заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, внаслідок цієї пожежі станція була зруйнована.

📢«ЗАЕС повідомила групу експертів МАГАТЕ на місці, що зв’язок із цією станцією моніторингу, розташованою приблизно за 16 кілометрів на південний захід від АЕС, утрачено в понеділок вдень (24 червня, — ред.). Через ситуацію з безпекою команда не змогла отримати доступ до місця, щоб підтвердити пошкодження», - наголошується в заяві.

МАГАТЕ підкреслило важливість функціонування зовнішнього обладнання радіаційного моніторингу для ядерної безпеки в усьому світі.

📢«Ці системи важливі для безперервного моніторингу рівнів радіації та, у разі надзвичайної ситуації, для швидкої оцінки поточного та потенційного радіологічного впливу та того, які захисні заходи можуть знадобитися вжити», - додали в МАГАТЕ.

Гроссі зазначив, що втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС, але підкреслив, що це є частиною поступового погіршення заходів безпеки під час війни.

📅Нагадаємо, 14 червня експерти МАГАТЕ повідомили, що чули вибухи, зокрема поблизу станції, протягом кількох днів.