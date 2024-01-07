Викрито мешканку Луганщини, яка прибувши на вільну територію України за соцвиплатами, вихваляла російських окупантів

28 червня 2024, 12:17

Співробітники СБУ викрили мешканку Луганської області, яка через заборонену соцмережу «Одноклассники» поширювала антиукраїнський контент.

На своїй сторінці вона систематично публікувала хвалебні дописи про російського диктатора та його політику, про подвиги пригожина та угруповання «Вагнер», виправдовувала російську агресію проти України.

Встановлено, що правопорушниця постійно мешкає в окупованому Алчевському районі. З 2018 року вона має російський паспорт і отримує пенсійні виплати від окупантів. У лютому цього року жінка прибула до Харківщини, зареєструвалась як ВПО і зайнялася оформленням ще й українських пенсійних та «переселенських» виплат. Після цього вона планувала повернутись до зони окупації.

Фінансові справи поєднувала з поширенням роспропаганди.

СБУ повідомила їй по підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває досудове розслідування. Вирішується питання про скасування правопорушниці нарахованих виплат.

Слідчі заходи проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.