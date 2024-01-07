Мешканці Сум поскаржились на «дивні опади» та погане самопочуття

28 червня 2024, 12:34

Мешканці Сум у четвер, 27 червня, помітили дивні опади, після яких у них погіршилось самопочуття. Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

За його словами, ситуація сталася у районі вулиці Привокзальної. При цьому, за даними міської військової адміністрації, жодних аварій не було.

📢«Сьогодні ввечері служба 15-80 отримала два звернення від громадян про дивні опади в повітрі і погане самопочуття. Так, дійсно, в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру. Дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі, ніяких аварійних ситуацій не було», – повідомив Олексій Дрозденко.

Він додав, що всі відповідні служби, зокрема ДСНС, продовжують працювати та моніторити ситуацію. Чиновник закликав зберігати спокій та стежити за подальшою інформацією.

Чим саме характеризуються ці опади та в чому їхня незвичність, чиновник не уточнив.

Вже в п’ятницю, 28 червня очільник Сумської МВА надав оновлену інформацію щодо вчорашніх опадів у повітрі.

📢«Зміни радіаційного або хімічного фону не зафіксовано. До екстреної медицини звернувся один чоловік з алергічною реакцією, від госпіталізації відмовився, допомога була йому надана на місці. Ми звернулися до Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України для з'ясування обставин. Також очікуємо на результат експертизи частинок і працюємо в штатному режимі», – зазначив Олексій Дрозденко.

📅Раніше повідомлялося, що рівень азоту в Південному Бузі на Вінниччині перевищує норму в 7,5 раза.