Трагедія в метро Києва: на колії під вагоном загинула жінка

28 червня 2024, 12:53

У Києві на станції метро "Золоті ворота" жінка впала під потяг та загинула. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у п’ятницю, 28 червня.

📢«На станції метро 'Золоті ворота' жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її тіло з-під вагона», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наразі з'ясовують обставини цієї трагічної події.

У свою чергу столичний метрополітен повідомив, що рух поїздів «зеленою» лінією відновлено.

Раніше стало відомо, що на станції "Золоті ворота" пасажир потрапив під потяг. У соцмережах стверджували, що мова йде про дитину.

📅Нагадаємо, 27 червня в Києві пасажира, що впав на рейки на станції метро "Університет", витягли з-під поїзда. Чоловік залишився живий.