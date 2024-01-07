Новий пакет військової допомоги надасть Фінляндія для України

28 червня 2024, 13:06

Фінляндія оголосила про надання Україні 24-го пакета військової допомоги. Президент Александер Стубб ухвалив відповідне рішення, повідомило Міністерство оборони Фінляндії у п’ятницю, 28 червня.

Подробиці оборонного пакета традиційно не розголошуються, але відомо, що його вартість становить 159 мільйонів євро.

📢«Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на гідне існування. Ми, фіни, з власної історії знаємо, наскільки важливим є це питання», – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

З міркувань безпеки та оперативності, точний зміст, способи та терміни надання пакета не розголошуються.

Також повідомляється, що у першому проєкті змін до бюджету на 2024 рік Фінляндія виділила кошти для участі в чеській ініціативі щодо спільної закупівлі снарядів для України.

📢«Загальна вартість оборонних матеріалів, поставлених Фінляндією в Україну, зараз становить 2,2 мільярда євро», – йдеться у повідомленні.

📅Нагадаємо, у квітні Фінляндія передала Україні 23-й пакет військової допомоги, який включав засоби для ППО та снаряди на суму майже 200 мільйонів євро.

Також було підтверджено, що на території Фінляндії проходили навчання бійці ЗСУ, зокрема за різними напрямками – від базової підготовки до підготовки спецназу.