Збито російський винищувач Су-25 та шість БпЛА

28 червня 2024, 13:34

Бійці Національної гвардії знищили російський штурмовий літак Су-25 на Донеччині. Про це в п’ятницю, 28 червня, повідомила пресслужба Національної гвардії України.

📢«Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт. Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Ігла 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Повітряних силах повідомили, що на півдні та сході збито шість ворожих безпілотників.

📢«За минулу добу, 27 червня, в зонах відповідальності повітряного командування Південь та повітряного командування Схід збито шість БпЛА: два ударні типу Ланцет, розвідувальні типуZALA, Орлан-10, SuperCamта один БпЛА, тип якого встановлюється», – йдеться в повідомленні.