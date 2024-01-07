 Збито російський винищувач Су-25 та шість БпЛА. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
28 червня 2024, 13:34

Збито російський винищувач Су-25 та шість БпЛА

Бійці Національної гвардії знищили російський штурмовий літак Су-25 на Донеччині. Про це в п’ятницю, 28 червня, повідомила пресслужба Національної гвардії України.

📢«Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт. Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Ігла 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Повітряних силах повідомили, що на півдні та сході збито шість ворожих безпілотників.

📢«За минулу добу, 27 червня, в зонах відповідальності повітряного командування Південь та повітряного командування Схід збито шість БпЛА: два ударні типу Ланцет, розвідувальні типуZALA, Орлан-10, SuperCamта один БпЛА, тип якого встановлюється», – йдеться в повідомленні.

Джерело: "Пресслужба Національної гвардії України, Повітряні Сили ЗСУ"
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