С 2010 года Украину покинули 4 миллиона человек

18 декабря 2019, 09:51

С 2010 по 2019 год из Украины выехали 4 миллиона граждан. Об этом свидетельствуют данные по миграции, которые опубликовал в Telegram министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Согласно данным, в октябре 2019 года число людей, которые эмигрировали за границу с 2010 года, составило 4 миллиона человек.

При этом, как отметил Дубилет, миграция носит ярко-выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх.

"Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - сообщил он.

Также министр Кабмина отметил, что безвиз с ЕС существенно не повлиял на итоговые показатели миграции