Ракетного удару завдали росіяни по залізниці на Черкащині у місті Сміла

25 квітня 2024, 13:45

Рятувальники показали наслідки ранкової ракетної атаки росії на місто Сміла Черкаської області, де завдано серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі, а саме – пошкоджено 47 приватних житлових будинків та багатоповерхівки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України, а також у Черкаській ОВА в четвер, 25 квітня.

📢«Черкащина. Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. Зранку ворог атакував ракетою місто Сміла», – йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено щонайменше 47 приватних житлових будинків на кількох вулицях. Також повилітали вікна в прилеглих житлових багатоповерхівках міста.

Шестеро мирних мешканців, які постраждали та звертались за допомогою до медперсоналу, відмовилися від подальшої госпіталізації.

Наразі на місці події діє штаб для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також працюють рятувальники та сапери ДСНС.

📢«Уражено цивільну інфраструктуру, логістичне сполучення залізниці, будівлі. Вибуховою хвилею та уламками понівечено 47 приватних будинків, у багатоповерхівці поруч з місцем влучання вибило вікна», – додали у Черкаській ОВА.

📅Нагадаємо, що російські війська здійснили ракетну атаку на Черкаську область уранці 25 квітня, спрямовану на об'єкт критичної інфраструктури. Влада повідомила, що комплексний захист ППО здійснив ефективну реакцію на швидкісну російську ціль.

Також у Повітряних силах не виключають можливості нових масованих атак росіян після отримання допомоги від США.