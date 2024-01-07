Ракетного удару завдали росіяни по залізниці на Черкащині у місті Сміла

Рятувальники показали наслідки ранкової ракетної атаки росії на місто Сміла Черкаської області, де завдано серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі, а саме – пошкоджено 47 приватних житлових будинків та багатоповерхівки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України, а також у Черкаській ОВА в четвер, 25 квітня.
📢«Черкащина. Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. Зранку ворог атакував ракетою місто Сміла», – йдеться в повідомленні.
У відомстві повідомили, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено щонайменше 47 приватних житлових будинків на кількох вулицях. Також повилітали вікна в прилеглих житлових багатоповерхівках міста.
Шестеро мирних мешканців, які постраждали та звертались за допомогою до медперсоналу, відмовилися від подальшої госпіталізації.
Наразі на місці події діє штаб для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також працюють рятувальники та сапери ДСНС.
📢«Уражено цивільну інфраструктуру, логістичне сполучення залізниці, будівлі. Вибуховою хвилею та уламками понівечено 47 приватних будинків, у багатоповерхівці поруч з місцем влучання вибило вікна», – додали у Черкаській ОВА.
📅Нагадаємо, що російські війська здійснили ракетну атаку на Черкаську область уранці 25 квітня, спрямовану на об'єкт критичної інфраструктури. Влада повідомила, що комплексний захист ППО здійснив ефективну реакцію на швидкісну російську ціль.
Також у Повітряних силах не виключають можливості нових масованих атак росіян після отримання допомоги від США.