Херсонщина під російським вогнем: постраждав рятувальник, згоріла цивільна вантажівка

25 квітня 2024, 19:51

Вдень у четвер, 25 квітня, рятувальники опинилися під повторною атакою дронів російських окупантів у передмісті Херсона, коли прибули на виклик. Це призвело до поранення одного з рятувальників та мешканки будинку. Про це повідомило у Facebook управління ДСНС Херсонської області у четвер, 25 квітня.

📢«Ворог вкотре атакував передмістя Херсона, внаслідок чого зайнявся житловий будинок. Рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі й потрапили у пастку – ворожі дрони цинічно повторно атакували місце події, пошкодивши техніку ДСНС», – зазначили рятувальники.

Через атаку ворожих безпілотників один з рятувальників отримав поранення, а також постраждала власниця сусіднього будинку, яка отримала поранення руки. Обом вдалося залишити місце події на автомобілі швидкої допомоги. Рятувальники вчасно попередили своїх колег про обстріли, щоб уникнути додаткової небезпеки.

Російські окупанти активно використовують тактику повторних ударів під час обстрілів території України, коли на місці подій вже працюють екстрені служби, рятувальники та медики, щоб завдати якомога більшої шкоди та втрат серед цивільного населення.

Також сьогодні вдень в Бериславському районі російський дрон атакував цивільну вантажівку. Було травмовано водія автомобіля та виникла пожежа у кабіні, яку рятувальники швидко загасили.