Росіяни вдарили по Балаклії: пошкоджено вокзал, щонайменше 10 постраждалих

25 квітня 2024, 20:24

Російські окупанти вдень у четвер, 25 квітня, обстріляли Балаклію Харківської області. Влучання зафіксовано біля залізничного вокзалу, наразі відомо про 10 постраждалих. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

📢«Окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району. Є влучання біля залізничного вокзалу», – написав Синєгубов.

Спочатку він сповістив, що відомо про п'ятьох постраждалих – двох чоловіків і трьох жінок. Однак потім додав, що кількість поранених збільшилася до 7, а з часом – до 10. Наразі на місці удару працюють усі екстрені служби.

📢«Окупант вдарив ракетою по залізничному вокзалу, коли постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда «Харків — Ізюм». Троє жінок віком 37,47, 60 та четверо чоловіків 39, 49, 49 та 62 років отримали вибухові травми різного ступеня внаслідок російського обстрілу. Їм надається допомога у медичному закладі», – додатково повідомив Синєгубов.

У будівлі залізничного вокзалу повилітали усі вікна та пошкоджено покрівлю. Також зазнав шкоди й електропотяг, який під час російського обстрілу знаходився на відстані 15 метрів від епіцентру влучання.

Наразі продовжується ліквідація наслідків чергового російського обстрілу по цивільній інфраструктурі Харківщини.

Харківська область щодня страждає через атаки російських окупантів. Це пов'язано з тим, що регіон межує з росією, до того ж продовжуються активні бойові дії біля Куп'янська.