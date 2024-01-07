Загинули люди на Львівщині від вибуху в пункті прийому металобрухту

25 квітня 2024, 14:38

Внаслідок вибуху в пункті приймання металобрухту у Львівській області двоє людей загинули й одна постраждала. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в середу, 25 квітня.

За даними поліцейських, у середу, 24 квітня 58-річна жителька одного із сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом доставили металеві предмети до пункту приймання металобрухту, розташованого в селі Старий Яр.

Під час процедури зважування привезеного металу стався потужний вибух, унаслідок якого на місці події загинули чоловік, який привіз небезпечний предмет, та власниця пункту приймання – 42-річна місцева жителька. Жінка, яка приїхала разом із загиблим, дістала численних поранень та перебуває в лікарні.

На місці вибуху працювали слідчі зі спеціалістами-вибухотехніками. Правоохоронці проводять перевірку та з’ясовують всі обставини трагічної події, а також причину смертоносного вибуху.

За фактом вже відкрито кримінальне провадження за статтею «Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до трьох років або позбавлення волі на той самий термін.

📅Нагадаємо, 24 квітня у Миколаєві пролунав вибух на автомобільній парковці. Внаслідок детонації боєприпасу загинули двоє військових ЗСУ, які розвантажували снаряди з одного автомобілю на інший. Під час ліквідації пожежі ставвся ще один вибух, через який отримали травми п’ятеро рятувальників, які приїхали на виклик.