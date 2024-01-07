Міністр Микола Сольський подав заяву про відставку

25 квітня 2024, 19:37

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, якого підозрюють у порушенні та оборудках із землею на суму 500 мільйонів гривень, подав заяву про відставку. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook в четвер, 25 квітня.

📢«До Верховної ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України», – написав спікер парламенту.

За словами Стефанчука, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

📅Нагадаємо, що 23 квітня повідомили про підозру одному з міністрів у справі, яка стосувалась незаконного заволодіння державною землею на суму 291 мільйон гривень. Також була спроба заволодіти ще однією ділянкою, вартість якої складала 190 мільйонів гривень. ЗМІ повідомили, що мова йде про Сольського.

Також міністр заявив, що це стосується періоду з 2017 по 2018 рік, коли він займався адвокатською діяльністю. Сольський розповів, що справа нібито стосується суперечки між держпідприємствами та фізичними особами, яким було передано землі на законних підставах.