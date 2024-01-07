Перед законом відповідатимуть 11 директорів окупаційних «освітніх установ», які співпрацюють із загарбниками на Луганщині

25 квітня 2024, 14:02

СБУ продовжує роботу з документування діяльності колаборантів, які очолюють окупаційні «навчальні заклади» та допомагають ворогу нищити українську систему освіти на Луганщині.

За матеріалами Служби безпеки перед законом відповідатимуть ще 11 «директорів» освітніх установ, підпорядкованих так зв. «министерству образования» угруповання «лнр».

Більшість із них – це колишні директори українських шкіл та гімназій, які після захоплення ворогом території області «перевзулись», пішли на співпрацю з агресором та зайнялися викоріненням української мови, історії та культури.

Йдеться про зрадників, які нині керують «гоу лнр» «Сватовский УВК с.Ковалевка», «Просторовская школа №13», «Старобельская основная школа №1», «Станично-Луганская СШ», «Курячевская ОШ».

Директор «Зориковской средней школы» та «Белокуракинской СШ №22» особливо «зарекомендували» себе перед ворогом та вступили в партію «Единая россия». У минулому році вони отримали ще й мандати депутатів незаконних «советов муниципальных округов».

Низку окупаційних «закладів освіти» очолили вчителі, які вирішили побудувати кар’єру за «нової влади». Серед них призначені рашистами директори «Станично-Луганской гимназии п.Широкий», «УВК «Муратовская школа», «Сватовского УВК с.Стельмаховка», «Троицкой СШ №2».

Колаборанти впровадили в освітній процес російські стандарти та російську мову. Вони сприяють загарбникам у русифікації навчання, ретранслюють у школах російську пропаганду, героїзують злочини агресора.

Фігуранти отримали повідомлення про підозру в колабораційній діяльності за ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Наразі матеріали справ перебувають на розгляді в судах.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.