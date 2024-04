25 квітня 2024, 12:34 ЗМІ повідомили, скільки ракет ATACMS отримала Україна Україна отримала від США понад 100 тактичних балістичних ракет ATACMS більшого радіуса дії. Інформацію про це надала газета The New York Times, з посиланням на високопоставленого американського чиновника. 📢«За словами високопоставленого американського чиновника, президент Байден таємно схвалив рішення відправити понад 100 ракет більшого радіуса дії в середині лютого, що стало серйозною зміною політики, а також більше варіантів касетних боєприпасів», – йдеться у повідомленні. Зазначається, що адміністрація США тримала відправлення ATACMS у повній таємниці, щоб не попереджати росіян. 📢«Вони (далекобійні ракети ATACMS – ред.) були частиною вантажу зброї вартістю 300 млн доларів в Україну в березні, першого нового пакету допомоги для країни після закінчення фінансування наприкінці грудня», – йдеться у матеріалі газети. Додатково, вказується, що допомогу Україні в розмірі 60,8 млрд доларів, яку затвердив президент Байден, доповнили ще більше ракет більшої дальності. 📅Нагадаємо, що у Державному департаменті США підтвердили, що у квітні таємно передали Україні партію ракет великого радіуса дії ATACMS. Кількість ракет не була зазначена. ATACMS дозволить Україні дотягнутися до всіх своїх окупованих територій, і не лише, та вжарити по російським окупантам з високою точністю та ефективністю. Джерело: "The New York Times" irtafax.com