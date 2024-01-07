Литва та Польща висловили готовність допомогти повернути чоловіків призовного віку до України

25 квітня 2024, 15:07

Міністр оборони Литви, вслід за своїм польським колегою, висловив готовність допомогти Україні повернути чоловіків мобілізаційного віку. Лаурінас Кащюнас припустив, що можливо запровадження обмежень для українських громадян призовного віку. Ці обмеження можуть стосуватися соціальних виплат, дозволів на роботу та інших документів, повідомило видання Delfi.

📢«Ніхто, звичайно, їх не збиратиме і не відвозитиме в Україну – цього не буде. Але (можна обмежити цих людей) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах – це варіанти, як я чую і від польської сторони», – сказав він журналістам у Сеймі.

Кащюнас також закликав почекати та зазначив, що буде цікаво подивитися, який варіант запропонує Польща, який також, можливо, підійде й для Литви. Точну кількість українців призовного віку у Литві складно визначити, додав міністр.

📢Раніше, 24 квітня, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив готовність допомогти Україні повернути всіх чоловіків призовного віку, які перебувають у Польщі. Він зазначив, що «багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях та кафе, та чують, скільки зусиль ми маємо докласти, щоб допомогти Україні».

📅Нагадаємо, 23 квітня МЗС України раптово призупинило надання усіх консульських послуг для чоловіків призовного віку за кордоном, зокрема, видачу нових паспортів та вже виготовлених документів. У міністерстві роз’яснили, що це впровадили до набуття чинності нового закону про мобілізацію 18 травня. Після набрання законом чинності військовозобов'язані чоловіки протягом 60 днів мають оновити свої дані до ТЦК. МЗС пообіцяло пізніше роз'яснити, як це зробити тим, хто перебуває за кордоном.