Село на Харківщині під російським ракетним обстрілом, поранено людей похилого віку

25 квітня 2024, 15:19

Глава Харківської обласної військової адміністрації, Олег Синєгубов, повідомив у четвер, 25 квітня, про обстріл Новоосинового Куп'янського району російськими військами. Він підкреслив, що в результаті ворожого удару постраждало цивільне населення – дві жінки отримали поранення.

📢«У населеному пункті Новоосиновому дві жінки дістали поранення у зв'язку з ворожим ударом», – розповів він.

Пресслужба Харківської ОВА згодом уточнила, що постраждалим є жінки віком 73 і 75 років. Стан однієї з них важкий, а іншої – середньої тяжкості.

📅Нагадаємо, що в ніч проти 24 квітня під час обстрілу Харківської області були під ударами не лише обласний центр, а й селище Золочів Богодухівського району.

Російські війська використали дві ракети С-300 для обстрілу центру Золочева і ще дві ракети були спрямовані на житловий комплекс у Харкові. Унаслідок атаки був пошкоджений газопровід у місті.