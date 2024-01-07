 Від детонації боєприпасу загинули двоє військових у Миколаєві. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
25 квітня 2024, 13:13

Від детонації боєприпасу загинули двоє військових у Миколаєві

У Миколаєві в середу, 24 квітня. стався потужний вибух на автомобільній парковці. Внаслідок детонації боєприпасу загинули двоє військових ЗСУ, які займались розвантажуванням снарядів. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань в четвер, 25 квітня.

💥За попередньою інформацією, вибух стався на автомобільній парковці під час необережного перевантаження військовослужбовцями боєприпасів з одного автомобіля на інший. Це призвело до загибелі двох бійців та поранення ще двох осіб. Також автомобілі, які знаходились поблизу епіцентру вибуху, були охоплені полум’ям.

🚒Також зазначається, що під час ліквідації пожежі на парковці стався ще один вибух, внаслідок чого отримали травми п’ятеро рятувальників, що прибули на місце події.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею Порушення правил поводження зі зброєю й зараз ведуть розслідування обставин події.

📅Нагадаємо, як було раніше зазначено, ввечері 24 квітня в Миколаєві стався інцидент, в результаті якого постраждали п'ятеро рятувальників. Вибух невідомого вибухового пристрою призвів до загоряння автомобілів. Вже під час гасіння пожежі сталася друга детонація, від якої було травмовано працівників рятувальної служби.

Джерело: "ДБР"
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