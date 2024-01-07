 Укрзалізниця сьогодні під масовими атаками росії: загинули троє залізничників. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
25 квітня 2024, 20:41

Укрзалізниця сьогодні під масовими атаками росії: загинули троє залізничників

У результаті сьогоднішнього обстрілу Донецької області зазнали втрат залізничники. Три працівники загинули, а ще четверо отримали поранення. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в четвер, 25 квітня.

📢«Унаслідок ворожого удару в Донецькій області під час виконання роботи загинули троє залізничників», – зазначено у повідомленні.

Четверо працівників «Укрзалізниці» дістали осколкові поранення та контузії, їх було оперативно госпіталізовано.

Компанія також назвала імена загиблих: Богдан Ковальов (26 років), Сергій Кузнецов (37 років) та Михайло Бандрівський (26 років), які працювали електромеханіками на залізниці.

Додатково, «Укрзалізниця» повідомила про атаку на Харківську область, де постраждали троє співробітників, та удар по Черкаській області, де пошкоджено залізничну інфраструктуру.

📅Нагадаємо, що сьогодні вдень російські військові здійснили удар по Балаклії на Харківщині. Зафіксовано влучання біля залізничного вокзалу, постраждали 10 людей.

Також унаслідок ракетного удару по селищу Удачному Покровського району Донецької області кількість загиблих зросла до трьох, а поранених — до чотирьох.

Джерело: "Укрзалізниця | Ukrzaliznytsia"
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