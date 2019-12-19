В СНБО анонсировали изменения в территориальной обороне

20 декабря 2019, 15:31

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль анонсировал изменения в территориальной обороне, которые позволят привлечь все слои населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Коваля для АрміяІnform.

По словам Коваля, в Украине будет создана мощная территориальная оборона, к которой будут привлечены все слои населения. Изменения в территориальной обороне позволят полностью обеспечить безопасность в этом направлении.

"Мы учтем все, включая выпускные курсы военных лицеев и территориальные общины, которые будут удерживать подразделения теробороны. Эти вопросы уже продуманы. Мы будем предлагать рассматривать все эти документы высшему руководству, и после этого подавать в Верховную раду, чтобы депутаты приняли их как законодательные акты", - рассказал он.

В СНБО отметили, что к системе территориальной обороны будут привлекаться граждане разного возраста.

"Очень сильно поднимем патриотическое воспитание, в частности молодежи. Юношеский максимализм обязательно следует использовать и делать из молодежи будущих руководителей государства по всем направлениям", - пояснил заместитель секретаря СНБО.

Кроме того, будут внесены изменения относительно определения количества бигад теробороны. В СНБО хотят определять количество бригад в соответствии с особенностями области, в которой они будут создаваться. В частности, в Киеве планируется создать 2 бригады.