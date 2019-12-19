20 декабря 2019, 15:50

Агента так называемого "Министерства государственной безопасности ЛНР", который в декабре 2018 года планировал диверсию на железной дороге в Харьковской области, засудили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-службу Службы безопасности Украины.

Сообщается, что агент "МГБ ЛНР" заминировал дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом проведения ООС. Взрыв мог привести к разрушению стратегически важной железнодорожной ветки украинской армии, а также к многочисленным жертвам.

Суд признал боевика виновным по ч. 1 ст. 258-3, ст. 113, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Также в СБУ сообщили, что организатором диверсии оказался бывший сотрудник украинской спецслужбы в Луганской области Егор Дубровкин, который изменил воинской присяге и вступил в "МГБ ЛНР". Его объявлено в розыск за совершение преступлений по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) УК.