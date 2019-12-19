В МИД напомнили Путину, что Москва в свое время подчинялась Киеву

20 декабря 2019, 11:55

Министерство иностранных дел осуждает посягательство России в любой форме на территориальную целостность Украины, в том числе и в форме якобы исторического нарратива президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает Укринформ.

"Мы осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины. Заявление (по этому поводу - ред.) будет сегодня", - сказал Боднар.

Он подчеркнул, что "никакой нарратив Путина, никакие его выдумки" не сработают.

"Более того, давайте обратимся к истории - кто кому принадлежал. Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях", - резюмировал дипломат.

Как сообщалось, российский президент Путин во время пресс-конференции 19 декабря заявил, что часть Украины является российской территорией, с которой РФ разберется. По его словам, "это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина".