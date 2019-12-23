Полиция создала более 700 мобильных групп для борьбы с игорным бизнесом

23 декабря 2019, 14:45

Нацполиция будет жестко реагировать на все попытки возобновить деятельность игорных заведений.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Любые попытки владельцев игорного бизнеса возобновить незаконную деятельность полиция будет пресекать. Поэтому призываем дельцов и лиц, которые собираются сдавать в аренду помещения под подпольные игорные заведения, не нарушать нормы действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.

В полиции уточнили, что по всей территории Украины работают мобильные группы, которые мониторят соблюдение норм законодательства о запрещении функционирования любых игорных заведений.

"Сейчас созданы 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса", - говорится в сообщении.

В полиции также призвали граждан, если они заметят, что игорные заведения функционируют, немедленно сообщать об этом на линию "102" для оперативного и надлежащего реагирования.

Как сообщалось, 20 декабря Кабинет министров принял распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. После этого министр внутренних дел Арсен Аваков дал поручение Нацполиции до 16 часов 20 декабря прекратить функционирование игорных заведений.

Полицейские пресекли деятельность почти 5300 игорных заведений и открыли 250 уголовных производств, касающихся игорного бизнеса.