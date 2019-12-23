Житель Рубежного осужден за умышленное убийство

23 декабря 2019, 15:22

В Рубежном суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, который обвинялся в умышленном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Прокуратурой Луганской области в суде доказано, что в мае 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему, с которым познакомился в день убийства, не менее 52 резаных и проникающих колото-резаных повреждений.

Пострадавший скончался на месте от значительной кровопотери и многочисленных телесных повреждений, несовместимых с жизнью.

По результатам судебного рассмотрения обвиняемый признан виновным в совершении уголовного преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование (30 дней с момента провозглашения приговора).