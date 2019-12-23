Как и где можно получить справку переселенца

23 декабря 2019, 17:08

Переселенцы могут быть взяты на учет как внутренне перемещенные лица на основании заграничного паспорта гражданина Украины.

Об этом сообщает общественная организация "Донбасс-SOS".

Так, согласно п. 4 Порядка оформления и выдачи справки ВПЛ, утвержденного Постановлением КМУ № 509 от 05.11.2014, во время подачи заявления о постановке на учет заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины или документ, удостоверяющий личность и подтверждающий ее специальный статус.

В соответствии со ст. 13 Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", документы, удостоверяющие личность и подтверждающих гражданство Украины – это:

- паспорт гражданина Украины;

- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

- дипломатический паспорт Украины;

- служебный паспорт Украины;

- удостоверение личности моряка;

- удостоверение члена экипажа;

- удостоверение личности на возвращение в Украину;

- временное удостоверение гражданина Украины;

- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:

- удостоверение водителя;

- удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

- вид на постоянное жительство;

- вид на жительство;

- карта мигранта;

- удостоверение беженца;

- проездной документ беженца;

- удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;

- проездной документ лица, которому предоставлена ​​дополнительная защита.

Таким образом, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, лицо может быть взято на учет на основании заграничного паспорта гражданина Украины.

В то же время, отмечают в организации, в соответствии с упомянутым выше п. 4 Порядка, утвержденного Постановлением 509, в случае отсутствия в документе, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины, или документе, удостоверяющем личность и подтверждающим ее специальный статус, отметки о регистрации места жительства на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение в связи с обстоятельствами, указанными в ст. 1 Закона, заявитель предоставляет доказательства, подтверждающие факт проживания на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение, на день возникновения обстоятельств, повлекших внутреннее перемещение. Перечень таких доказательств является открытым.