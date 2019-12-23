Как и где можно получить справку переселенца

Переселенцы могут быть взяты на учет как внутренне перемещенные лица на основании заграничного паспорта гражданина Украины.
Об этом сообщает общественная организация "Донбасс-SOS".
Так, согласно п. 4 Порядка оформления и выдачи справки ВПЛ, утвержденного Постановлением КМУ № 509 от 05.11.2014, во время подачи заявления о постановке на учет заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины или документ, удостоверяющий личность и подтверждающий ее специальный статус.
В соответствии со ст. 13 Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", документы, удостоверяющие личность и подтверждающих гражданство Украины – это:
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- дипломатический паспорт Украины;
- служебный паспорт Украины;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение члена экипажа;
- удостоверение личности на возвращение в Украину;
- временное удостоверение гражданина Украины;
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:
- удостоверение водителя;
- удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
- вид на постоянное жительство;
- вид на жительство;
- карта мигранта;
- удостоверение беженца;
- проездной документ беженца;
- удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;
- проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита.
Таким образом, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, лицо может быть взято на учет на основании заграничного паспорта гражданина Украины.
В то же время, отмечают в организации, в соответствии с упомянутым выше п. 4 Порядка, утвержденного Постановлением 509, в случае отсутствия в документе, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины, или документе, удостоверяющем личность и подтверждающим ее специальный статус, отметки о регистрации места жительства на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение в связи с обстоятельствами, указанными в ст. 1 Закона, заявитель предоставляет доказательства, подтверждающие факт проживания на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение, на день возникновения обстоятельств, повлекших внутреннее перемещение. Перечень таких доказательств является открытым.