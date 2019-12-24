ГПУ подозревает россиянина в пытках украинских военных

24 декабря 2019, 15:38

Служба безопасности Украины под процессуальным производством Генеральной прокуратуры сообщила о подозрении гражданину Российской Федерации, который в составе террористической организации "ДНР" участвовал в пытках украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу.

Сообщается, что россиянину сообщили о подозрении в нарушении ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы двух или более лиц), ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч.2 ст. 28 ч.2 ст.437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 438 (жестокое обращение с военнопленными) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в ГПУ, россиянин в течении сентября 2014 - мая 2015 года участвовал в боевых действиях против украинских военных в районе Донецкого аэропорта, осуществлял антиукраинскую пропагандистскую деятельность, а также, в нарушение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными, пытал электрическим током украинских военнослужащих, попавших в плен во время обороны Донецкого аэропорта, для получения данных военного характера.

"Указанное лицо вызвано в орган расследования на 02.01.2020 для проведения следственных действий. В случае его неявки без уважительных причин, следствием будет инициировано задержание и взятие под стражу. Инкриминируемое ему совершение особо тяжких преступлений предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отметили в ГПУ.