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Общественное мнение
Экономика / Региональные
24 декабря 2019, 16:40

На пункте пропуска в Станице Луганской открыли очередной мобильный банк

На КПВВ «Станица Луганская» работают два мобильных отделения Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

«Мобильные банки значительно упрощают доступ людей в банковское учреждение, уменьшают очереди и дают возможность максимально быстро и удобно, просто на КПВВ, получить необходимые услуги, не путешествуя по городу в поисках стационарного отделения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мобильном отделении можно получить весь спектр услуг, предоставляемых Ощадбанком.

При этом земельный участок позволяет увеличить еще количество мобильных банков, а также количество работников, поэтому было принято решение вскоре установить дополнительное третье мобильное отделение на КПВВ «Станица Луганская».

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