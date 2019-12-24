На пункте пропуска в Станице Луганской открыли очередной мобильный банк

24 декабря 2019, 16:40

На КПВВ «Станица Луганская» работают два мобильных отделения Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

«Мобильные банки значительно упрощают доступ людей в банковское учреждение, уменьшают очереди и дают возможность максимально быстро и удобно, просто на КПВВ, получить необходимые услуги, не путешествуя по городу в поисках стационарного отделения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мобильном отделении можно получить весь спектр услуг, предоставляемых Ощадбанком.

При этом земельный участок позволяет увеличить еще количество мобильных банков, а также количество работников, поэтому было принято решение вскоре установить дополнительное третье мобильное отделение на КПВВ «Станица Луганская».