Россия считает возможным урегулирование конфликта на Донбассе при Зеленском

26 декабря 2019, 10:10

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что остаются надежды на прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе при президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщают росСМИ.

Лавров считает, что украинский президент за пять месяцев сумел сделать то, что не сделал его предшественник.

"Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять", - заявил он.

Лавров поддерживает разведение сил и средств сторон в трех "пилотных" районах на линии соприкосновения, "формулу Штайнмайера". Глава МИД РФ при этом подчеркнул, что достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между Киевом и "ДНР/ЛНР"

"Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира в Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами", - резюмировал российский министр.