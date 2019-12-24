пРРОсто: перевірки щодо застосування РРО під дворічним мораторієм

26 декабря 2019, 12:20

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. З 19 жовтня 2019 року набрав чинності Указ Президента України від 17.10.2019 № 761/2019 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення сприятливих умов для діяльності фізичних осіб - підприємців", спрямований на покращення умов для розвитку підприємництва та здійснення фізичними особами підприємницької діяльності.

Згідно з цим Указом, Кабінет Міністрів України має розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроекти, спрямовані на:

лібералізацію умов та критеріїв віднесення фізичних осіб – підприємців (далі - ФОП) до першої групи спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, зокрема шляхом встановлення більшого розміру граничного обсягу їх доходу протягом календарного року, надання їм права використовувати працю найманих осіб, а також розширення переліку видів діяльності, які можуть здійснюватися такими суб'єктами господарювання;

запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП (крім тих, які здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування) щодо дотримання ними порядку застосування РРО;

пом'якшення відповідальності ФОП за порушення ними встановленого порядку подання до контролюючих органів звітності, пов'язаної із застосуванням РРО.

Крім того, доручено вжити необхідних заходів для забезпечення прозорих і необтяжливих процедур реєстрації розрахункових операцій під час реалізації товарів (надання послуг) через мережу Інтернет та надання роз'яснень щодо порядку застосування таких процедур.

Забезпечити з 1 січня 2020 року можливості тестування платниками податків під час здійснення розрахункових операцій безкоштовного програмного рішення для використання такими платниками програмних РРО.