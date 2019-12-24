В Николаевской области в ДТП погиб человек, еще шесть пострадали

26 декабря 2019, 13:41

В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух легковых автомобилей, в результате которой один человек погиб, еще шестеро были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

Сообщается, что 26 декабря около 10:15 на 116 км автодороги Н-24 "Благовещенское-Николаев" произошло лобовое столкновение двух автомобилей Volkswagen Touareg и Lada.

В результате столкновения погибла 65-летняя женщина-пассажир автомобиля Lada. Еще шесть человек, среди которых трое детей одного, двух и семи лет, были госпитализированы.