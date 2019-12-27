"Укртелеком" повысил тарифы

27 декабря 2019, 13:40

Решение Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, от 18 сентября 2018 года № 488 обнародовано в газете "Урядовий курье" и вступает в силу с 1 января 2020 года.

Об этом сообщается на сайте НКРСИ.

Согласно сообщению, с 1 января установлены новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги.

Стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения вырастет на 10% - с 54,28 гривен до 59,71 гривен.

Для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц предпринимателей абонплата вырастет на 10% - с 59,59 грн до 65,55 грн.

Кроме того, "Укртелеком" повысил тариф на план "Домашний базовый" с 94 грн. до 117 грн (500 минут на междугородные разговоры и 120 минут на мобильные номера). Тариф "Домашний безлимитный" повышен с 99 грн до 123 грн.