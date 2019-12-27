27 декабря 2019, 15:06 США осудили запуск российских поездов в Крым Посольство США в Украине осудило открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив. Как сообщает «Европейская правда», с таким заявлением дипломатическая миссия США выступила в четверг, 26 декабря. «Мы присоединяемся к украинским и другим европейским партнерам в осуждении запуска Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении посольства в Twitter. Твитнуть Загрузка... Загрузка...